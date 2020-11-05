"Перший гол був вирішальним у матчі. Після цього я вже не відчував енергію команди, ми ніяк не відреагували. Пропустили другий м'яч і віддалися повністю. Ми не показали ні характер, ні якихось спортивних прагнень. І абсолютно спокійно суперник домігся свого результату. Це нас дуже розчаровує. Ми зрозуміли, що у футболі все відбувається раптово: та команда, яка відіграла на найвищому рівні в Мадриді, перебувала на дуже низькому рівні в грі з Боруссією.

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Наша імпотенція здивувала нас усіх. Боруссія зіграла добре і заслужила перемогу, я не буду обговорювати результат. Нам не вистачило всього, передусім емоційної стабільності. Коли її немає, то гравці втрачають впевненість, а суперник в тій же пропорції її набирає. Ротація? Ми були фізично свіжі, тут проблем немає. Грали ті ж футболісти, які виходили на Реал і Інтер. Люди часто шукають місце для втечі від реалій, але ні – гралі ті ж хлопці і вони були свіжими.

Наш виступ був несподіваним для нас, але життя побудоване з непердбачуваностей. Ми програли три очки, але постараємося набрати їх в наступній грі", – резюмував Каштру в коментарі Shakhtar TV.

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