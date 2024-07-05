"Мої гравці ненаситні, і я пишаюся тим, що треную таких футболістів. Багато з них я знаю багато років. Вони звикли змагатися на найвищому рівні й мають можливість виграти турнір. Ця команда завжди буде змагатися. Звісно, завжди є місце для вдосконалення, але ми не можемо сумніватися в їхній гордості, якості та відданості.

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Це історична ніч, і я пишаюся тим, що можу представляти нашу країну. Наскільки далеко ми зайдемо, побачимо, але ми абсолютно впевнені, що зможемо досягти великих висот із цією командою. Наша ейфорія під контролем. Ми дуже щасливі, але знаємо, що завтра вже інший день. Ми не можемо контролювати те, що відбувається зовні, але ми раді, що країна нас підтримує", – цитує де ла Фуенте УЄФА.

Нагадаємо, Іспанія переграла Німеччину (1:2) у 1/4 фіналу Євро-2024 та вийшла до півфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Франція – Португалія.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму