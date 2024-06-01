"Попри весь тиск, ми просто повинні насолоджуватися цією грою. Що може бути краще: грати у фіналі проти одного з найкращих суперників у світі на одному з найкрасивіших стадіонів у світі. Таке рідко трапляється, можливо, лише раз.

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Ройс та Кроос? Я мав змогу грати з ними обома. Тоні – абсолютна ікона і сенсаційний хлопець, який виграв все. Марко також є однією з причин, чому я граю за Борусію. Він був моїм кумиром у дитинстві та підлітковому віці. Тренуватися і грати з ним досі дуже весело. Вони обидва – великі імена, які говорять самі за себе.

Ми намагаємося зберігати спокій. Звичайно, зараз все має набагато більший масштаб. Ви не можете повністю ігнорувати це. Але можна зробити повсякденне життя максимально нормальним. Це нормально, що є очікування і хвилювання. З усім тим, ми намагаємося сприймати це як ще один матч.

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Наш сезон у Лізі чемпіонів додає нам сміливості. Тепер у нас є фінальний суперник, як вже сказав наш тренер. Це найкраще, що може бути – але ми всі маємо абсолютну віру. Якби було інакше, ми могли б з таким же успіхом залишатися вдома

Ми зіграли нашу останню гру в сезоні два тижні тому. Чи є це зараз такою великою проблемою? Я б так не сказав. Для мене це не має ніякого значення. Ми тренувалися важко та інтенсивно, і ми добре підготовлені", – цитує Брандта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Борусією відбудеться 1 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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