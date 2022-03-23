Капітан Динамо Сергій Сидорчук у непростий для України час отримав ще одну причину для усмішки.

30-річний півзахисник вчетверте став батьком. Сьогодні, 23 березня, у нього народився син.

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Чудову новину сам Сергій повідомив у своєму Instagram, додавши фото руки немовляти. "Ласкаво просимо у цей світ, козаче. Наш маленький українець", – написав Сидорчук.

Зауважимо, капітан "біло-синіх" разом зі своєю дружиною Анною виховує вже дві дочки (Кіру й Ніколь) та сина (Микиту). Зараз футболіст перебуває у Румунії й тренується зі Стяуа.

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