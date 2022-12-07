"Звичайно, завжди приємно забивати голи. Я радий, що знову відзначився, але трохи засмучений, що команда не здобула три очки в цьому матчі. Мій гол? Наш капітан Марко Сапуга, наче Андреа Пірло, віддав дуже хорошу передачу на Віталіка Романа. Віталік прострілив, а я сам залишився по центру воріт і відразу пробив. У тому епізоді відчув, що м’яч нарешті має долетіти до мене. Так сталося, що пощастило, вирішив пробити в один дотик, вдалося забити гол.

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Зараз я більше часу проводжу на полі, відчуваю, що зростаю з кожним матчем. Мене це тішить, думаю, що тренери це так само бачать. Сподіваюся з кожним днем прогресувати все більше.

Цей футбольний рік поки що найкращий у моїй футбольній кар’єрі. Два голи в українській Прем’єр-лізі – це хороший показник. Ще такого в мене було, більше хвилин граю, тому, на мою думку, це хороший рік для мене. Буду працювати, щоби демонструвати кращий футбол", – цитує Карабіна прес-служба Руха.

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