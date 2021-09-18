"Наш футбол не розвивається. Не просто так ми програємо командам з країн, де 10 років тому ми не знали, що у них футбол розвивається. Просто так нічого не відбувається. Наш футбол топчеться на місці.

"Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо після ганьби в ЛЧ – жодних виправдань і жорстокі вердикти

Причини я не хочу розкривати, тому що на мене і так стільки всього понавішували, що не хочеться і говорити зайвий раз. Але єврокубки і гра збірної – це лакмусовий папірець, це показник футболу в країні. Поки, на жаль...

Хтось каже, що ми семимильними кроками рухаємося вперед, хтось говорить – дрібними. Але на мій погляд – ми не рухаємося вперед. Можливо, є якісь натяки, але поки я їх не бачу", – сказав Севідов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, на тижні у груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо розписало нічию з португальською Бенфікою, Шахтар з тріском провалився у матчі з молдовським Шерифом, а Зоря у Лізі конференцій була розгромнема норвезьким Буде-Глімт.

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