"Наш футбол не розвивається, тупцює на місці": Севідов емоційно відреагував на "успіхи" українських команд на євроарені
Відомий фахівець Олександр Севідов розчарований побаченим у матчах національних команд у Лізі Європи та Лізі конференцій.
"Наш футбол не розвивається. Не просто так ми програємо командам з країн, де 10 років тому ми не знали, що у них футбол розвивається. Просто так нічого не відбувається. Наш футбол топчеться на місці.
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Причини я не хочу розкривати, тому що на мене і так стільки всього понавішували, що не хочеться і говорити зайвий раз. Але єврокубки і гра збірної – це лакмусовий папірець, це показник футболу в країні. Поки, на жаль...
Хтось каже, що ми семимильними кроками рухаємося вперед, хтось говорить – дрібними. Але на мій погляд – ми не рухаємося вперед. Можливо, є якісь натяки, але поки я їх не бачу", – сказав Севідов у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, на тижні у груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо розписало нічию з португальською Бенфікою, Шахтар з тріском провалився у матчі з молдовським Шерифом, а Зоря у Лізі конференцій була розгромнема норвезьким Буде-Глімт.
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