"Нас використали": наставник Леганеса роздратований трансфером Брейтвейта в Барселону

Головний тренер Леганеса Хав'єр Агірре прокоментував перехід Мартіна Брейтвейта в Барселону посеред сезону.

"Як на мене, нас використали. Ось так ми говоримо в Мексиці. Ми навіть не могли вплинути. Але як є, так є, все нормально. Барселона все зробила в рамках регламенту. Вони нікого не обманули. Кожен може зробити ті висновки, які йому хочеться.

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Чи підпишемо вільного агента на заміну Брейтвейту? Генеральний директор клубу повинен проінформувати мене, коли надійде відповідь від Федерації футболу, чи дозволять нам когось підписати. Поки відповіді немає, мені доводиться чекати. У плані якості і кількості я задоволений тим, що у мене є. Все інше – спекуляції.

Не знаю, що Брейтвейт може дати Барселоні. Там знають, навіщо його запросили. Я сказав йому те саме, що й іншим гравцям, які покидали нас. Побажав удачі і сказав, що я завжди буду його другом", – поділився Агірре в коментарі AS.

Нагадаємо, Барселона придбала Брейтвейта в екстреному порядку у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле. Сума трансферу склала 18 млн євро, а контракт розрахований до літа 2024 року.

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