Головний тренер Арсенала Мікель Артета запевнив, що його клуб мав повне право переносити матч 22-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Були підозри, що "каноніри" навмисне перебільшили свої кадрові втрати.

"Ми будемо захищати наш клуб зубами і кігтями. Не дозволимо будь-кому паплюжити наше ім'я і брехати про речі, яких взагалі не було. У нас справді не було достатньої кількості гравців для того, щоб випустити повноцінний склад, який здатен боротися із суперником у матчі АПЛ. Це я гарантую.

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У такій ситуації не може бути переможців. Ми грали, намагалися грати на початку сезону, коли матчі інших клубів переносили. Нас вбивали, а потім казали: "Не будьте такими наївними. Якщо у вас стільки відсутніх футболістів, не випускайте дітей на поле".

А тепер ми домоглися перенесення матчу, дотримуючись усіх відповідних причин, повірте. Ми знаємо, що вчинили правильно. Ми співпрацювали з Футбольною асоціацією та АПЛ, пояснили причини. Думаю, ми були цілком відвертими", – цитує Артету ВВС.

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