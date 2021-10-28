"Я не пригадую подібного провалу Баварії у важливих матчах. Це важко усвідомити. У першому таймі нас розірвали на шматки від А до Я. Не знаю, чи переживав таке коли-небудь у футболці Баварії.

Ми повинні попросити вибачення у фанів і віддати належне Гладбаху. Всі, за виключенням Нойєра, провалилися. Немає жодних виправдань, їх неможливо знайти. Ми так і не увімкнулися.

Звичайно, це ганьба. Ми сидимо у роздягальні та просто дивимося один на одного. Всі плани провалилися. Команда намагалася якось повернутися в гру, але не думаю, що вболівальники це помітили", – сказав Томас Мюллєр в етері ARD.

Баварія вилетіла з Кубка Німеччини на стадії 1/16 фіналу після ганебної поразки від Гладбаха з рахунком 0:5. Це найбільше фіаско мюнхенців в історії турніру.

Баварія ганебно вилетіла з Кубка Німеччини, пропустивши 5 – дикий провал найкращої команди світу і майстер-клас Гладбаха