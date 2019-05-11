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"Нас просто вбили": Оболонь-Бровар обурена суддівством у матчі з Інгульцем – скандал у Першій лізі

11 травня 10:57 2274 Читать на русском
"Нас просто вбили": Оболонь-Бровар обурена суддівством у матчі з Інгульцем – скандал у Першій лізі
Інгулець – Оболонь-Бровар – 3:2 / ФК Оболонь-Бровар

Спортивний директор Оболоні-Бровар Олександр Різниченко висловив своє обурення суддівством у матчі 28 туру Першої ліги проти Інгульця (2:3).

 

"Рішенням суддівської бригади нас повністю вибили з перспектив боротися за трійку лідерів, щоб зіграти перехідні матчі в УПЛ. Не хочу говорити, що арбітр був упереджений – можливо, у нього просто немає достатнього досвіду. Раніше він судив Другу лігу.

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Коли була зустріч з комітетом арбітрів, я особисто просив Лучі, щоб матчі топ-п'ятірки судили досвідчені арбітри. Нам незрозуміло, чому призначили цього арбітра на такий відповідальний матч. На жаль, це зіграло свою роль не на нашу користь.

Я зайшов після матчу в суддівську, кажу їм: "Подивіться, що ви наробили". Вони сказали, що їх, можливо, покарають. Але нам від цього не легше. У нас забрали три очки і просто вбили. Забрали можливість зіграти перехідні матчі в Прем'єр-лігу", – сказав Різниченко Футбол NEWS.

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