"Ми не можемо втекти від психологічного тиску, і ніхто не може. Зараз немає команди у світі, чий шлях не тернистий. Хтось трохи стабільніший, інші – менше, але повної стабільності сьогодні немає.

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Звичайно, психологічну складову дуже складно вивести на гідний рівень. Як ми почуваємося після Борусії М? Не добре. Нас принизили, ми відчували себе зганьбленими, знаючи, що не зіграли на нашому рівні. Але все, для мене Борусія вже закінчилась. Я вже обговорив з футболістами все, що потрібно було обговорити щодо цього поєдинку. Ми все проаналізували і обговорили, тепер це – минуле, як, до речі, і все хороше, що ми зробили раніше. Це нас не цікавить. А цікавить нас сьогодення, і це сьогодення – матч з Динамо", – сказав Каштру в інтерв'ю Shakhtar News.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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