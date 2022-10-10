Київське Динамо слідом за Шахтарем публічно підтримало українців після масованих обстрілів усієї території України.

Як відомо, 10 жовтня уся Україна прокинулась від ракетних обстрілів росіянами. Вибухи пролунали і в самому серці столиці – Києві. Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загарбники випустили 75 ракет, з яких 41 збила ППО.

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Динамо в Instagram зробило допис щодо ранкових обстрілів: "Трагічний день. Ранок 10 жовтня розпочався з масованого ракетного обстрілу всієї України зі сторони держави-терориста – Росії. Нас не зламати!"

Додамо, що це вже 229-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Окупанти продовжують зазнавати чисельних поразок, тож єдине, чим вдається відповісти – масово обстрілювати цивільні об'єкти ракетами.