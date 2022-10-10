"Нас не зламати!": Динамо відреагувало на ранкові обстріли Києва
Київське Динамо слідом за Шахтарем публічно підтримало українців після масованих обстрілів усієї території України.
Як відомо, 10 жовтня уся Україна прокинулась від ракетних обстрілів росіянами. Вибухи пролунали і в самому серці столиці – Києві. Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загарбники випустили 75 ракет, з яких 41 збила ППО.
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Динамо в Instagram зробило допис щодо ранкових обстрілів: "Трагічний день. Ранок 10 жовтня розпочався з масованого ракетного обстрілу всієї України зі сторони держави-терориста – Росії. Нас не зламати!"
Додамо, що це вже 229-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Окупанти продовжують зазнавати чисельних поразок, тож єдине, чим вдається відповісти – масово обстрілювати цивільні об'єкти ракетами.