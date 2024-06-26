"Роботу виконано, виграли групу. Жодна гра не буває легкою, ми піддаватимемося критиці – доведеться з цим змиритися. Ми посіли перше місце у групі й показали не найкращу гру.

Збірна Англії дочекалася критичного підсилення на Євро – унікальний гравець Саутгейта, який не виходив на поле 4 місяці

Проти Словенії ми якісніше грали з мʼячем, стримували суперника, дуже добре захищалися – все ще попереду. Ми повинні зберігати позитивний настрій та мати позитив. Знаємо, що не були ідеальними, але нас не перемогли у трьох матчах", – цитує Пікфорда BBC.

Зауважимо, що збірну Англії критикують за бліду гру на Євро-2024 – лише одна перемога (над Сербією, 1:0 – прим.), загалом забивши 2 голи в 3 матчах.

Англія зіграла ще один нудний матч на Євро-2024 та пропустила Словенію в плей-офф