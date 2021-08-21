Головний тренер Арсенала Мікель Артета перед очним протистоянням з Челсі пригадав негатив, який вилився на команду після поразки від Брентфорда у першому турі (0:2).

"Ми знали це з самого початку. Потрібно провести 38 матчів проти всіх команд у сезоні. Вся справа в сприйнятті, тиску і, знову ж таки, негативі.

Челсі втратив провідного гравця на лондонське дербі з Арсеналом

Просто хочу, щоб мене оточували конструктивні люди. Я знаю, що дехто хоче нас поховати, спробувати нас критикувати. Але нам це нецікаво. У нас багато позитиву й енергії. Я повністю зосереджений на тому, як знайти спосіб обіграти Челсі. Ми здатні на це, оскільки вже робили це.

У моменти, коли панує негатив, вболівальники потрібні більше, ніж будь-коли. Вони завжди були з командою, я не сумніваюся, що в неділю вони будуть підтримувати нас", – цитує Артету ESPN.

До слова, лондонське дербі з Челсі відбудеться вже завтра, 22 серпня. Стартовий свисток на Емірейтс пролунає о 18:30.

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