– У якому настрої команда приїхала до Сербії на матч? Ви проводите по два поєдинки на тиждень, маєте багато переїздів, тож у якому фізичному та психологічному стані перебувають гравці?

– Зараз психологічно почуваємося вже краще, адже трохи відійшли від матчу з Пафосом, бо провели гру чемпіонату проти Епіцентру. Налаштовуємося завтра на дуже непросту гру проти Маккабі Т-А. Дуже важливо виграти завтрашній поєдинок та наступний, щоб пройти в основний етап Ліги Європи.

– Чи дивилися попередні матчі суперника? Коли взагалі почали за ними спостерігати та вивчати їхню гру? Яка ваша думка про Маккабі?

– Я дивився їхні два матчі проти Пафоса. Це дуже технічна команда, у складі якої є швидкісні гравці. На мою думку, вони нічим не поступаються Пафосу. Як я вже сказав, вважаю, на нас чекають два дуже важкі матчі проти них.

– Минулого року у кваліфікації Ліги чемпіонів ви забили чудовий м’яч Рейнджерс. Чи чекати від вас результативних дій у вирішальних матчах кваліфікації цього разу?

– Я налаштований, тож чекайте, – сказав Піхальонок на прес-конференції.

Додамо, що матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбудеться у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена вже сьогодні. Початок гри о 21:00 за київським часом.

