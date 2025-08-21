"Нас чекають два дуже важкі матчі": Піхальонок вважає, що Динамо оговталося після ЛЧ та прагне забити Маккабі Тель-Авів
Хавбек київського Динамо Олександр Піхальонок поспілкувався з пресою напередодні матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.
– У якому настрої команда приїхала до Сербії на матч? Ви проводите по два поєдинки на тиждень, маєте багато переїздів, тож у якому фізичному та психологічному стані перебувають гравці?
– Зараз психологічно почуваємося вже краще, адже трохи відійшли від матчу з Пафосом, бо провели гру чемпіонату проти Епіцентру. Налаштовуємося завтра на дуже непросту гру проти Маккабі Т-А. Дуже важливо виграти завтрашній поєдинок та наступний, щоб пройти в основний етап Ліги Європи.
– Чи дивилися попередні матчі суперника? Коли взагалі почали за ними спостерігати та вивчати їхню гру? Яка ваша думка про Маккабі?
– Я дивився їхні два матчі проти Пафоса. Це дуже технічна команда, у складі якої є швидкісні гравці. На мою думку, вони нічим не поступаються Пафосу. Як я вже сказав, вважаю, на нас чекають два дуже важкі матчі проти них.
– Минулого року у кваліфікації Ліги чемпіонів ви забили чудовий м’яч Рейнджерс. Чи чекати від вас результативних дій у вирішальних матчах кваліфікації цього разу?
– Я налаштований, тож чекайте, – сказав Піхальонок на прес-конференції.
Додамо, що матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбудеться у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена вже сьогодні. Початок гри о 21:00 за київським часом.
