"Для нас буде великим плюсом те, що нас будуть недооцінювати. Ми внизу турнірної таблиці. Для нас це мотивація, кожен хоче проявити свої найкращі якості. Я після хвороби тільки підходжу до своїх найкращих кондицій.

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Всі будуть битися до останнього. Тренер нам каже, що можна грати з усіма. Як показав кубковий матч Шахтаря з Агробізнесом, потрібно намагатися, битися і терпіти, а далі все визначиться на футбольному полі", – цитує Пиняшка сайт ТК Футбол.

До слова, протистояння Миная та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00.

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