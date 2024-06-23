Головний тренер Угорщини Марко Россі вважає, що арбітри не однаково судять матчі за участі його команди та грандів.

"Я очікую того ж, чого завжди очікував від усіх суддів: що вони будуть послідовні з першої і до останньої хвилини. На жаль, голландський арбітр не був таким у нашому матчі з Німеччиною. Ось і все.

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Я не шукаю виправдань. Якби перед першим голом Німеччини був свисток у моменті, то вони, ймовірно, однаково виграли б, тому що вони забили ще один гол у другому таймі. Справа не в цьому.

Суть у тому, що на такому турнірі, особливо з використанням ВАР, статус збірної не повинен мати значення. Нас або Грузію потрібно захищати так само як Німеччину, Англію або Італію", – цитує Россі The Guardian.

Нагадаємо, Угорщина у завершальному турі групового етапу зіграє проти Шотландії. Наразі у команди Марко Россі посідає четверту сходинку з нулем балів.

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