"Справа у тому, що народжений повзати літати не зможе, це про наших футболістів. Не можуть вони дати більше.

Ребров пояснив причини нічиєї з Азербайджаном: "Суперник зовсім інакше грав, ніж проти Ісландії"

Флангових атак немає зовсім. Футболісти не знають, що таке обіграти один в один. Ударів немає, тільки перекати м’яча зліва направо, справа наліво у середній частині поля. А що далі? Швидкості немає, передач немає, обіграшів немає, ударів немає. Нічого. Як ми хочемо вигравати? Завдяки чому?

У нас передача заради передачі, а що далі? Нічого. А футбол без ударів – це не футбол. Один чи два удари і все. Це як?

Я до гри казав, що буде нічия. Ми не мали гольових моментів. На що ми чекали? Далі Ісландія, що буде там? Ну, програємо, ну ось така збірна у нас сьогодні", – сказав Сабо в ефірі Футбол 2.0.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном