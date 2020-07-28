Народна команда Карпати може з'явитись у Другій лізі

"Карпати подали документи на ліцензування у Першу лігу, але в цих документах не вказали жодних можливостей відстрочки боргів. Особливої ​​зацікавленості у тому, щоб отримати ліцензію для участі в Першій лізі Карпати не виявили. Видасть УАФ або не видасть – це питання.

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Команда Галич-Бурштин вже подала документи на ліцензування до Другої ліги. Цілком ймовірно, що вона отримає цю ліцензію. Наскільки я розумію, це команда, в якій тренерський штаб буде формувати нинішній співвласник Карпат Олег Смалійчук.

Він сам родом з Галича, і сумніваюся, що не має відношення до цієї команди. Також існує така історія, що ця команда з часом буде перейменована у Народну команду Карпати, переїде до Львова і буде грати на стадіоні Україна.

Наскільки це законно – оцінювати УАФ. Якщо Галич-Бурштин не отримає ліцензію, то буде спроба іншої команди із Західної України зробити таку комбінацію.

Це така ж комбінація, як Верес – Львів. Але вони все одно не зможуть використовувати емблему і історію Карпат", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Карпати не змогли дограти сезон через недостатнє фінансування і за підсумками турнірної таблиці посіли останню сходинку.

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