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"Наркотиків не було, але алкоголь...": Снейдер – про свою дружбу із "зеленим змієм" в часи виступів за Реал

14:32 - Читать на русском
"Наркотиків не було, але алкоголь...": Снейдер – про свою дружбу із "зеленим змієм" в часи виступів за Реал
Снейдер в Реалі / Reuters

Колишній хавбек збірної Нідерландів Веслі Снейдер пригадав психологічні проблеми після переходу в мадридський Реал.

"Я був молодий, цінував успіх і увагу. Але там, мабуть, щось пішло не так. Наркотиків не було, але алкоголь і рок-н-рол... Я звик жити як зірка.

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Тебе люблять як гравця Реала. Мадрид – все, що ви їсте, вкрите шаром любові. Ви ходите по вулиці, витрачаєте тисячі євро і платите людям за розваги. Не можу сказати, що я ніяк не обмежував себе. Я грав досить добре, але всі казали, що я міг би робити це ще краще", – цитує уривок з автобіографії Снейдера AS.

Нагадаємо, хавбек приєднався до Реала з Аякса в 2007-му, однак затримався в Мадриді лише на два роки.

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Теги
Іспанія Веслі Веслі Снейдер Реал Мадрид Реал Мадрид
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