Повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України застало Ярмоленка в Англії, де він виступав за Вест Хем. Влітку Андрій змінив клуб і тепер грає за Аль-Айн із ОАЕ.

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Скориставшись паузою в чемпіонаті ОАЕ, Ярмоленко вирішив нарешті поїхати додому. Зокрема, футболіст навідався у рідний Чернігів. Про що Андрій прозвітував у соцмережах, зробивши фото на під'їзді до міста.

До слова, у нинішньому сезоні 33-річний українець зіграв за Аль-Айн 10 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 4 гольові передачі.