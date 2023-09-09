"Перший гол за збірну – це полегшення. Я думав про це досить багато і нарешті можу поставити галочку.

Україна – Англія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я грав з Харрі Кейном протягом кількох років, і я знаю, що він любить опускатися глибоко і помічає забігання. Я побачив вільний простір. Радий, що зміг зробити свій внесок, але моя основна робота – зупиняти атаки. Кейн – розумний футболіст, він може глибоко опуститися і грати дев'ятку. Нам просто потрібна найкраща версія його.

Ми багато володіли м'ячем, але повинні були створити ще кілька моментів. Варто відзначити, що Україна зіграла добре. Це фантастично для них після всього, що вони пережили", – цитує англійця BBC.

Нагадаємо, що Кайл Вокер зрівняв рахунок в матчі проти України. Це перший гол захисника за збірну Англії в офіційних матчах.

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