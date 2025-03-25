– Голдене, ти не поїхав у розташування своєї збірної на товариський матч із Росією. Чому?

– Це просто. Я думаю, що зробив це для своєї сім’ї – Металіст 1925. Було б неправильно для мене, якби я поїхав у розташування збірної, яка гратиме проти Росії. Росія та Україна зараз не в хороших відносинах.

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– Хто ухвалив це рішення?

– Я сам ухвалив це рішення, поспілкувавшись з менеджментом Металіста 1925.

– А якою була реакція збірної Замбії?

– Вони усе зрозуміли. Я не можу поїхати грати проти Росії, адже наразі Україна – це моя сім'я.

– Яка твоя думка про війну Росії проти України?

– Я просто бажаю, щоб це непередбачуване зіткнення якомога швидше завершилося, і усе було добре, – сказав Мафвента у інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Мафвента виступає за команду з Харкова з вересня минулого року на правах оренди з правом викупу з чеського Вишкова. У складі збірної Замбії він провів 8 матчів.

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