"Якби не єврокубки, я сказав би, що поточний сезон слід анулювати. Але європейські клубні турніри надто важлива річ, щоб їх ігнорувати. Нам потрібно визначити своє представництво там наступного сезону.

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Тим більше, у чемпіонаті зіграно понад 50% турнірної дистанції, що за Регламентом змагань УПЛ свідчить – сезон відбувся. Тому я визнав би чемпіонат 2021/22 років зіграним за підсумками 18-ти турів. Так, будуть багато незадоволених команд, але що поробиш?

Відновлювати турнір не можна. По-перше, де грати: усюди в країні небезпечно. По-друге, хто гратиме: у деяких командах УПЛ пішло 80% футболістів. Ні фізично, ні теоретично чемпіонат не закінчиш.

Я впевнений: зараз треба більше думати не про те, що було і є, а про те, що буде. Про наступний сезон, тобто. Яким він буде, з якими командами та з якими гравцями", – сказав Федорчук у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. Повідомлялося, що клуби розглядають два варіанти завершення сезону – за підсумками 18-ти турів, або ж першого кола (тоді команда Мірчі Луческу лідирувала в турнірній таблиці).

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