Голкіпер Грімсбі Крісті Пім після перемоги над Манчестер Юнайтед визнав, що результат викликав у нього змішані емоції.

У другому раунді Кубка англійської ліги сталася гучна сенсація – Грімсбі вибив Манчестер Юнайтед у серії пенальті. Команда з четвертого дивізіону перемогла 12:11 в серії пенальті, основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2.

"Футболісти МЮ чітко сказали це": Аморім шокував розмовою про відставку – не витримав після фіаско від команди 4 ліги

Одним із головних героїв зустрічі став воротар Крісті Пім, який відбив удар суперника та допоміг своїй команді пройти далі.

Після гри голкіпер, який сам підтримує Манчестер Юнайтед, поділився враженнями у розмові зі Sky Sports: "Я вболіваю за Манчестер Юнайтед, тому наполовину я злий. Ну гаразд – саме для цього і грають у футбол. Для таких ночей. Це геніально. У пенальті я мав би діяти краще, правда? Мені вдалося відбити один удар, тримати нас у грі, а хлопці зробили решту. Це прекрасно".

Грімсбі тепер готуватиметься до третього раунду турніру, де зустрінеться з Шеффілд Венсдей. Команда стала одним із лише двох представників четвертої ліги, які залишилися у розіграші. Іншим учасником є Кембридж Юнайтед, що зіграє проти Фулхема.

"I'm a Man United fan so I'm half fuming to be honest"



Christy Pym and Charles Vernam react to a historic win for Grimsby Town pic.twitter.com/ViJned0y8P — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 27, 2025

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги