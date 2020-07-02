Наполі зробив першу пропозицію щодо Ундера, – ЗМІ

Італійський Наполі всерйоз налаштований підписати півзахисника Роми Дженгіза Ундера в найближче трансферне вікно.

"Партенопейці" зробили офіційну пропозицію щодо переходу 22-річного турка, стверджує Il Messagerro.

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Наполі запропонував за перехід Ундера 31 млн євро. Керманич "вовків" Паулу Фонсека готовий відпустити вінгера, щоб мати ресурси для оформлення повноцінного трансферу з МЮ Кріса Смоллінга. Щоправда, боси римлян хотіли б отримати за атакувального півзахисника мінімум 35 млн.

У нинішньому сезоні Дженгіз Ундер провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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