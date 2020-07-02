toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Наполі зробив першу пропозицію щодо Ундера, – ЗМІ

2 липня 18:42 - Читать на русском
Наполі зробив першу пропозицію щодо Ундера, – ЗМІ
Дженгіз Ундер / LaPresse

Італійський Наполі всерйоз налаштований підписати півзахисника Роми Дженгіза Ундера в найближче трансферне вікно.

"Партенопейці" зробили офіційну пропозицію щодо переходу 22-річного турка, стверджує Il Messagerro.

Манчестер Юнайтед поверне двох своїх зірок із Серії А

Наполі запропонував за перехід Ундера 31 млн євро. Керманич "вовків" Паулу Фонсека готовий відпустити вінгера, щоб мати ресурси для оформлення повноцінного трансферу з МЮ Кріса Смоллінга. Щоправда, боси римлян хотіли б отримати за атакувального півзахисника мінімум 35 млн.

У нинішньому сезоні Дженгіз Ундер провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

blog_ava
Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву
3 липня
7891
Теги
Трансфери Італія Наполі Наполі Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Дженгіз Дженгіз Ундер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
42
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук