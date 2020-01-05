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Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця збірної Аргентини

19:12 374 Читать на русском
Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця збірної Аргентини
Маркос Акунья / Diario Ole

Італійський Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу хавбека лісабонського Спортінга Маркоса Акуньї.

"Адзуррі" готові викласти за гравця збірної Аргентини 15 млн євро, інформує Tuttosport. 28-річний футболіст готовий переїхати в Неаполь вже цієї зими.

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На Акунью також претендує Інтер, але сам футболіст схиляється до переходу в команду Гаттузо, адже вона гратиме у плей-офф Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Акунья зіграв 13 матчів та забив 1 гол у поточному чемпіонаті Португалії. Він може зіграти як на фланзі атаки, так і в захисті, де його зазвичай використовують у національній збірній.

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