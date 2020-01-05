Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця збірної Аргентини

Італійський Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу хавбека лісабонського Спортінга Маркоса Акуньї.

"Адзуррі" готові викласти за гравця збірної Аргентини 15 млн євро, інформує Tuttosport. 28-річний футболіст готовий переїхати в Неаполь вже цієї зими.

Реал відмовив Зідану у трансфері Погба і запропонував 70 млн євро за хавбека Наполі, – ЗМІ

На Акунью також претендує Інтер, але сам футболіст схиляється до переходу в команду Гаттузо, адже вона гратиме у плей-офф Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Акунья зіграв 13 матчів та забив 1 гол у поточному чемпіонаті Португалії. Він може зіграти як на фланзі атаки, так і в захисті, де його зазвичай використовують у національній збірній.

Марадона відсудив у Dolce & Gabbana кругленьку суму через Наполі, моду та історію