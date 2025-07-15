Сага навколо трансферу Віктора Осімхена триває – Галатасарай відмовився приймати нові умови, виставлені Наполі. Як повідомляє La Repubblica, турецький гранд перед цим вже подав усі необхідні банківські гарантії та був готовий заплатити 75 мільйонів євро за нападника, але нові фінансові вимоги італійців стали причиною розриву перемовин.

Галатасарай зробив Наполі нову пропозицію щодо Осімхена – раніше переговори були призупинені

За інформацією джерела, Наполі вимагав 40 мільйонів євро одразу та ще 35 мільйонів бонусами до 2026 року. Крім того, клуб хотів включити пункт про відсоток із наступного продажу. Галатасарай не погодився – вони готові були виплатити всю суму до 2027-го і не приймають жодних переплат чи додаткових умов.

Ця пауза в переговорах одразу активізувала інтерес з боку інших клубів. Зокрема, ситуацію уважно моніторять в АПЛ – раніше Осімхена пов’язували з Манчестер Юнайтед і Арсеналом. Також готовий був зробити пропозицію Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

26-річний нігерієць, який минулий сезон провів у оренді в Туреччині та став найкращим бомбардиром Суперліги, прагне якнайшвидше вирішити своє майбутнє – старт нового сезону вже менш ніж за місяць.

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