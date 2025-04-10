Після кількох невдалих спроб підписати Георгія Судакова Наполі не збирається здаватися і зберігає інтерес до півзахисника Шахтаря та збірної України. Про це повідомляє Calciomercato.

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Неаполітанський клуб після переходу Хвічі Кварацхелії в ПСЖ все ще шукає заміну грузинському футболісту. Клуб Антоніо Конте вважає, що Судаков є ідеальним кандидатом на підсилення команди разом із молодою зіркою МЮ Алехандро Гарначо. "Партенопеї" планують укласти ці угоди в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, що Судаков в поточному сезоні забив 13 голів та віддав 4 асисти в 31 матчі за "гірників" у всіх турнірах.

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