Наполі готує пропозицію Сассуоло щодо Распадорі – форвард може обійтись у 30 млн євро, повідомляє Sky Sport Italia.

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Неаполітанці вимушені підсилювати лінію атаки, оскільки контракт Мертенса добіг кінця. Додамо, що бельгієць зі 148 голами є найкращим бомбардиром Наполі в історії – у другого Інсіньє лише 122 м'ячі. Також клуб має намір продати Андреа Петанью. Альтернативою Распадорі може стати Джованні Сімеоне.

Зазначимо, що Джакомо зіграв у 38 матчах за Сассуоло у минулому сезоні, в яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.

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