Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд вже скоро може повернутися в Серію А, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний данець узгодив деталі контракту з Наполі до 2030 року й тепер чекає на "зелене світло" від керівництва манкуніанців.

Партенопейці візьмуть нападника в оренду із зобов'язанням викупу за 45 млн євро.

Нагадаємо, що Хьойлунд вже виступав в Італії за Аталанту. Наполі давно цікавились гравцем, але вирішили підписати гравця після ушкодження Ромелу Лукаку, який пропустить кілька місяців через травму прямого м'яза лівого стегна.

