Гравець збірної Польщі не отримав місця навіть у заявці "партенопейців" на Серію А 2020/21.

Ювентус – Наполі: гості не з'явилися на поєдинок Серії А

Наполі вирішив покарати Міліка, який не хотів підписувати новий контракт і вимагав перехід в інший клуб, припускає Football Italia. Нападника сватали у Рому, Ювентус та Тоттенхем, але жоден з претендентів так і не узгодив трансфер. Тепер поляк ризикує залишитися без футболу до січня, коли відкриється нове вікно.

Додамо, що 26-річний Мілік був важливим гравцем Наполі у минулому сезоні – 14 голів у 35 матчах.

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