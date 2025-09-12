Італійський Наполі відпустив 19-річного Матію Поповіча в ЦСКА, повідомляє Фабріціо Романо.

Хоч більшість клубів не веде справи з болотними командами після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, чемпіони Італії наплювали на це неписане правило і домовились з ЦСКА про перехід.

Московити поки що не заплатять жодної копійки Наполі, але в угоді прописані 10% від майбутнього перепродажу гравця.

Сам Поповіч не зіграв жодного матчу за основну команду Наполі, виступаючи переважно за юнацькі склади партенопейців.

