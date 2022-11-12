Італія, Серія А, 15-й тур

Наполі – Удінезе – 3:2

Голи: Осімхен, 15, Зєліньскі, 31, Ельмас, 58 – Несторовскі, 80, Самарджіч, 82

Сампдорія – Лечче – початок матчу о 19:00

Болонья – Сассуоло – початок матчу о 21:45

Емполі без проблем переміг Кремонезе – Камб'ягі забив рекордний для Серії А гол

У першому матчі дня Удінезе ледь не спромігся на камбек з Наполі. Один з нещодавніх лідерів і сенсація Серії А став на слизьку стежку і в останніх шести матчах не здобув жодної перемоги. Не вдалось порушити сумну статистику і з парненопейцями, хоча до успіху було дуже близько. Осімхен і Зєліньскі у першому таймі та Ельмас по перерві забили три м'ячі у ворота гостей і, здавалось, зняли питання щодо переможця. Однак, наприкінці матчу фріульці протягом двох хвилин скоротили рахунок до мінімуму і в серцях уболівальників Удінезе зажевріла надія. Проте, на більше підопічних Андреа Соттіля не вистачило...

Локомотив імені Спаллетті продовжує на всіх парах бити власні рекорди – перемога над "б'янконері" стала вже тринадцятою у поточному сезоні і зміцнила лідерство неаполітанців на вершині Серії А. Натомість Удінезе з 24-ма балами залишився восьмим.

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