Рома перемогла Парму, Болонья поступилась Сассуоло, Торіно переграв Брешію, Наполі здолав Дженоа: 31-й тур Серії А

У рамках 31-го туру Серії А відбулось 5 матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 31-тур

Дженоа – Наполі – 1:2

Голи: Гольданіга, 49 – Мертенс, 45+1, Лосано, 66

Фіорентина – Кальярі – 0:0

Рома – Парма – 2:1

Голи: Мхітарян, 43, Верету, 57 – Куцка, 9 (пенальті)

Болонья – Сассуоло – 1:2

Голи: Барроу, 90+1 – Берарді, 41, Хараслін, 57

Торіно – Брешія – 3:1

Голи: Матею, 48 (автогол), Белотті, 58, Дзадза, 86 – Торрегросса, 21

Дженоа, яка знаходиться у зоні вильоту зустрічалась із Наполі. Вже на 7-й хвилині гості зуміли відкрити рахунок, але після перегляду VAR арбітром гол було скасовано через офсайд. Це не засмутило неаполітанців і вони створили ще кілька небезпечних моментів, однак ворота суперника щоразу рятував Перін. Під завісу першого тайму їм таки вдалось забити. Інсіньє віддав на Мертенса, який з лінії штрафного майданчика пробив під праву стійку воріт – цього разу голкіпер виявився безсильним.

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Одразу по перерві "грифони" зуміли відігратись. Шьоне навісив з кутового у штрафний майданчик, а Гольданіга головою замкнув. А на 66-й неаполітанці знову вийшли уперед. Це Руїс майстерно віддав на хід Лосано, який вийшов віч-на-віч з воротарем та пробив у лівий кут воріт. Завдяки цій перемозі Наполі із 51-м очком піднявся до єврокубкової зони і посідає 5-те місце, натомість Дженоа із 27-ма пунктами не змогла вийти із зони вильоту і посідає 18-ту сходинку першості.

Фіорентина приймала Кальярі. З перших хвилин матчу контроль м'яча був за господарями поля, але на 6-й хвилині гостям вдалось забити. Щоправда, взяття воріт було скасоване через офсайд. На 26-й Лірола потужно пробив під ліву стійку, але голкіпер дивом врятував ворота. До кінця першої половини зустрічі "фіалки" створили ще кілька небезпечних моментів, але забити ніяк не вдавалось. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

Друга половина зустрічі виявилась надзвичайно нудною. На 78-й Куаме головою пробив у ліву дев'ятку, однак Краньйо знову врятував свою команду. Це був єдиний цікавий момент у другому таймі. Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Парма на виїзді зустрічалась із Ромою. На 8-й хвилині матчу, після фолу у штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті. Його реалізував Юрай Куцка – голкіперу не вдалось вгадати кут. Після цієї невдачі підопічні Паулу Фонсеки повністю перехопили контроль над м'ячем і створили щонайменше три небезпечних моменти. Зрівняти рахунок вдалось на 43-й хвилині. Бруно Перес у карному майданчику віддав під удар Генріху Мхітаряну, який в дотик пробив під перекладину.

Після перерви ситуація на полі не змінилась – контроль м'яча був за "вовками". На 57-й Верету завдав потужного удару з дальньої дистанції під праву стійку, вивівши свою команду уперед. Гості намагались відігратись, але до кінця матчу так і не створили жодного небезпечного момента.

Сассуоло завітав у гості до Болоньї. Перший небезпечний момент і відразу гольовий був на 41-й хвилині. Мулдур віддав класну навісну на Берарді, який на замаху прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і потужно вистрілив під поперечину – без шансів для голкіпера.

У другому таймі гості зуміли збільшити перевагу. Це Хараслін на добиванні завдав потужного удару під перекладину. Під завісу зустрічі Муса Барроу, з меж карного майданчику, пробив по центру воріт – 1:2. Після цього голу Болонья усіма силами пішла в атаку, але щоб відігратись не вистачило часу.

Брешія, яка бореться за виживання у зоні вильоту, на виїзді зустрічалась із Торіно. Гості відкрили рахунок на 21-й хвилині. Після рикошету м'яч дивом потрапив до Торрегросси, який вийшов віч-на-віч із воротарем та легко його перекинув. До кінця першої половини зустрічі Брешія створила ще кілька небезпечних моментів, але забити ніяк не вдавалось – всі спроби зупиняв захист суперника.

Відразу по перерві "бики" зрівняли рахунок. На 48-й Верді у повітрі прийняв передачу від Папетті і з льоту пробив у правий кут воріт – арбітр зарахував сумнівний автогол. А на 58-й Белотті на добиванні головою спрямував шкіряного у ворота, вивівши свою команду уперед. Збільшив перевагу Дзадза на 86-й. Він на добиванні завдав удару під праву стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Торіно – 3:1.

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