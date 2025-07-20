Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання п'ятирічного контракту з Беукемою. Згідно з VI, цей трансфер обійшовся чинним чемпіонам приблизно в 30 млн євро. Таким чином, вперше в історії Наполі в складі команди будуть перебувати одночасно два нідерландці – Беукема і Ноа Ланг. Обидва, що примітно, новачки.

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Беукема провів два дуже сильних сезони у складі Болоньї і допоміг команді кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, а також виграти Кубок Італії. У послугах Сема були зацікавлені також інші гранди Серії А, включаючи Рому, але захисник вибрав Наполі.

В середині 2023 року Болонья заплатила за гравця АЗ майже 8 млн євро. В цілому він провів вісімдесят матчів за "россоблу" і забив два голи.