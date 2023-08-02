Наполі влітку планує придбати нового гравця на позицію вінгера, повідомляє CalcioNapoli24 з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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У шорт-лист клубу входить Тете, права на якого належать донецькому Шахтарю. Контракт 23-річного бразильця закінчується 31 грудня, з ним можна домовитись про попередню угоду або скористатися правилами ФІФА.

За інформацією джерела, неаполітанці також цікавляться Едоном Жегровою з Лілля та Йоханом Бакайоко з ПСВ.

Нагадаємо, взимку 2019 року Шахтар заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону він виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Раніше повідомлялось, що у послугах бразильця зацікавлений шотландський Селтік і турецькі клуби.

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