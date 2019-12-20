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Наполі запропонував контракт хавбеку Сассуоло Бога – на гравця претендує Барселона

20 грудня 23:00 175 Читать на русском
Наполі запропонував контракт хавбеку Сассуоло Бога – на гравця претендує Барселона
Жеремі Бога / Eurosport

Атакувальний хавбек Сассуоло Жеремі Бога отримав пропозицію про перехід у Наполі.

22-річний футболіст може переїхати на південь Італії вже у січні, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері. "Партенопейці" запропонували івуарійцю контракт на 5 років з зарплатою 1,5 мільйона євро в рік, а також бонуси за сезон.

Барселона домовилася про співпрацю із Сассуоло – каталонці претендують на Бога

На заваді трансферу може стати договір Сассуоло про співпрацю з Барселоною. За його умовами, "синьо-гранатові" отримали пріоритетне право на підписання гравців італійської команди, які могли б їх зацікавити, а Сассуоло матиме можливість брати в оренду молодих вихованців Ла Масії.

До слова, в поточному сезоні Бога зіграв 15 матчів у Серії А і забив 4 голи.

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Теги
Італія Наполі Наполі Сассуоло Сассуоло Трансфери Жеремі Бога Жеремі Бога
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