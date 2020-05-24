Наполі запланував грандіозний розпродаж на 200 мільйонів

У Неаполі перебудовують всю команду: Кулібалі, Алан, Мілік і Гулам можуть змінити прописку.

Наполі влітку продасть Каліду Кулібалі, Фаузі Гулама, Аркадіуша Міліка та Аллана, інформує Sky Sport Italia. Неаполітанці хочуть вторгувати 200 мільйонів євро на перебудову команди.

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У клубі нібито розуміють, що завершилася стара епоха і настав час змін. Новим проєктом керуватиме Дженнаро Гаттузо, якому підготували довгостроковий контракт.

На Кулібалі претендують МЮ, ПСЖ і Ліверпуль – Наполі оцінює його в 90 млн. Аллан перебуває на радарі ПСЖ. Міліка точно продадуть (фаворит – Ювентус), бо він не домовився про новий контракт. А от Дріс Мертенс залишиться в клубі, пролонгувавши співпрацю.

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