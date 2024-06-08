Наполі хоче посилити свій склад придбавши форварда Артема Довбика у "червоно-білих". Українець не єдиний гравець, за яким полюють неаполітанці.

Довбик та Судаков можуть опинитися в одному клубі – для українців звільнять місця, продавши лідерів

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Calciomercato, Антоніо Конте, який нещодавно очолив Наполі, хоче посилити лінію оборони. Італійський фахівець хотів би бачити у своїй команді Мігеля Гутьєрреса. Конте вражений здатністю іспанця надійно захищатися і приносити користь в атаці.

Оформити трансфер захисника для Наполі буде важко. Інтерес до Мігеля існує з боку Арсенала та Манчестер Сіті, а також Реал має право пріоритетного викупу його у каталонців.

Мігель Гутьєррес приєднався до Жирони у 2022 році. В сезоні 2023/24 22-річний гравець провів 40 матчів у всіх турнірах. В його активі два голи та дев'ять результативних передач.

Як тренер Жирони став настільки крутим: був легендою Райо, грав з Раулем, пережив психічний зрив і 2 відставки у Ла Лізі