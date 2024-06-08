Наполі замало лише Довбика – Реал може стати на заваді Конте підписати лідера Жирони
Жироні буде важко втримати своїх ключових гравців влітку, оскільки топ-клуби розпочали залицяння.
Наполі хоче посилити свій склад придбавши форварда Артема Довбика у "червоно-білих". Українець не єдиний гравець, за яким полюють неаполітанці.
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Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Calciomercato, Антоніо Конте, який нещодавно очолив Наполі, хоче посилити лінію оборони. Італійський фахівець хотів би бачити у своїй команді Мігеля Гутьєрреса. Конте вражений здатністю іспанця надійно захищатися і приносити користь в атаці.
Оформити трансфер захисника для Наполі буде важко. Інтерес до Мігеля існує з боку Арсенала та Манчестер Сіті, а також Реал має право пріоритетного викупу його у каталонців.
Мігель Гутьєррес приєднався до Жирони у 2022 році. В сезоні 2023/24 22-річний гравець провів 40 матчів у всіх турнірах. В його активі два голи та дев'ять результативних передач.
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