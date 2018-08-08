Наполі впевнено обіграв Борусію Д у товариському матчі

Наполі у товариському матчі легко обіграв дортмундську Борусію.

Підопічні Карло Анчелотті впевнено розібралися з колишньою командою Андрія Ярмоленка. Аркадіуш Мілік вивів Наполі вперед вже на сьомій хвилині. Поляк завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зумів впоратися голкіпер Борусії Бюркі. Нікола Максімовіч після розіграшу кутового подвоїв перевагу "партенопейців".

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Після перерви Борусія змогла скоротити відставання у рахунку. Максіміліан Філіп скористався помилкою захисників Наполі. Але у компенсований арбітром час Хосе Кальєхон знову зміцнив перевагу своєї команди. Іспанець ефектно закрутив м'яч у дальній кут воріт "джмелів"

Товариські матчі

Наполі – Борусія Д – 3:1

Голи: Мілік, 7, Максімовіч, 29, Кальєхон, 90+1 – Філіп, 65