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Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі обіграв Ювентус у центральному матчі 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

63’ Пйотр Зєлінскі
86’ Лоренцо Інсіньє
 
Кріштіану Роналду 90’
63’ Пйотр Зєлінскі
86’ Лоренцо Інсіньє
90’ Кріштіану Роналду

У першій половині зустрічі глядачі на трибунах Сан Паоло так і не побачили забихи м'ячів. Зате після перерви їхні улюбленці змогли двічі засмутити чинного чемпіона, а пропустили лише один раз.

Наполі у рідних стінах втримав перемогу над Ювентусом

Таким чином, Ювентус не зміг відірватися від Інтера на відстань двох перемог, залишившись на першій позиції з 51 очком у активі. Наполі, набравши 27 залікових балів, піднявся на десяту сходинку.

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Відеоновини Італія Ювентус Ювентус Наполі Наполі Наполі - Ювентус
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