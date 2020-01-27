Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі обіграв Ювентус у центральному матчі 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

У першій половині зустрічі глядачі на трибунах Сан Паоло так і не побачили забихи м'ячів. Зате після перерви їхні улюбленці змогли двічі засмутити чинного чемпіона, а пропустили лише один раз.

Наполі у рідних стінах втримав перемогу над Ювентусом

Таким чином, Ювентус не зміг відірватися від Інтера на відстань двох перемог, залишившись на першій позиції з 51 очком у активі. Наполі, набравши 27 залікових балів, піднявся на десяту сходинку.