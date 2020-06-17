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Наполі – Ювентус: стартові склади на фінал Кубка Італії

21:06 - Читать на русском
Наполі – Ювентус: стартові склади на фінал Кубка Італії
Наполі – Ювентус: відеотрансляція фіналу Кубка Італії

Наполі бореться з Ювентусом за перемогу в Кубку Італії. Відеотрансляцію матчу можна дивитися безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

 

Фінал Кубка Італії Наполі – Ювентус розпочинається о 22:00 за київським часом на Стадіо Олімпіко. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Італійський футбол повернувся з карантину національним кубком. Ювентус у півфіналі пройшов Мілан, а Наполі вибив Інтер. Додаткова інтрига поєдинку – Мауріціо Саррі проти колишньої команди. Ауреліо Де Лаурентіс назвав коуча зрадником і ворогом. На Саррі здійснюється додатковий тиск ще й в Турині – його робота з "б'янконері" не викликає захоплення.

Стартові склади

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Руй – Фабіан, Демме, Зєлінскі – Кальєхон, Мертенс, Інсіньє.

Запасні: Карнезіс, Луперто, Гулям, Хюсай, Манолас, Аллан, Елмас, Лосано, Амін, Політано, Мілік, Льоренте.

Ювентус: Буффон – Куадрадо, Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Матюйді – Дуглас Коста, Дибала, Роналду.

Запасні: Щенсни, Пінсольйо, Де Шільйо, Ремзі, Даніло, Ругані, Рабйо, Мураторе, Бернардескі, Олів'єрі, Вріоні, Дзанімаккія.

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