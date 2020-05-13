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Наполі втратив провідного оборонця після відновлення тренувань

13 травня 22:36 114 Читать на русском
Наполі втратив провідного оборонця після відновлення тренувань
Костас Манолас / LaPresse

Оборонець італійського Наполі Костас Манолас зазнав ушкодження на тренувальному занятті.

28-річний грек травмувався на одному з перших після карантину тренувань, повідомляє Corriere dello Sport.

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Наполі відновив тренування у понеділок. "Партенопейці" займаються індивідуально, виконуючи бігову роботу та вправи з м'ячем. Проте, навіть у такому безпечному режимі Манолас зазнав ушкодження. У нього м'язова травма, терміни відновлення центрбека стануть відомі пізніше.

До слова, в нинішньому сезоні Костас Манолас провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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Італія Костас Манолас Костас Манолас Наполі Наполі
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