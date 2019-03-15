Наполі втратив одразу трьох гравців

Неаполітанці залишились без трьох гравців перед матчами 1/4 фіналу Ліги Європи.

Наполі підтвердив на офіційному сайті, що Інсіньє та Кірікеш зазнали пошкоджень стегна, а Діавара має проблеми з правою ногою.

Валенсія драматичною нічиєю вибила Краснодар з Ліги Європи, Зальцбург переміг Наполі, але теж покидає турнір

Повідомляється, що Інсіньє та Кірікеш потребують орієнтовно трьох тижнів на відновлення, термін повернення Діавара поки невідомий.



Таким чином це тріо пропустить матчі Серії А проти Удінезе, Роми, Емполі та Генуї. Інсіньє також не зможе зіграти за збірну Італії в матчах відбору до Євро-2020. До того ж є сумніви щодо їхньої участі у першому чвертьфіналі Ліги Європи проти Арсенала.

Зальцбург – Наполі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що Наполі поступився Зальцбургу в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи, однак залишився в турнірі.