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Наполі втратив надію підписати Миколенка – італійці шоковані апетитами Динамо

12:50 - Читать на русском
Наполі втратив надію підписати Миколенка – італійці шоковані апетитами Динамо
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

"Партенопейці" поклали край сподіванням підсилитися оборонцем Динамо і збірної України Віталієм Миколенком.

Наполі продовжує пошуки лівого захисника. На радарах італійського клубу перебувають два гравці – Серхіо Регілон, права на якого належать мадридському Реалу, а також динамівець Віталій Миколенко.

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Неаполітанці розраховували, що кияни відпустять 21-річного лівого оборонця за 10 млн євро. Втім, Динамо хоче 35 мільйонів – це стало повною несподіванкою для італійського клубу, який більше не розраховує на трансфер Миколенка. Про це повідомляє Il Napolionline.

Пріоритетом для клубу став Серхіо Регілон, хоча й тут до домовленості ще дуже далеко. Реал хоче отримати 25 млн, а Наполі просить про оренду іспанця з правом викупу за 15 млн.

Зауважимо, контракт Миколенка з Динамо розрахований до літа 2023 року. В сезоні 2019/20 динамівець провів 36 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його в 9 млн євро.

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