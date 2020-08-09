Наполі втратив Кальєхона – ЗМІ сватають форварда у Ла Лігу

Після матчу проти Барселони (1:3) форвард Хосе Марія Кальєхон покинув Наполі у статусі вільного агента, повідомляє Sky Sport Italia.
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Керівництво клубу намагалось втримати 33-річного іспанця, але сторони не змогли домовитись. За інформацією ЗМІ, на Хосе претендує низка команд з Прімери, серед яких – Валенсія, Вільяреал, Бетіс, Севілья, Еспаньйол і Гранада.
Кальєхон захищав кольори Наполі з 2013-го. У минулому сезоні Серії А нападник провів 33 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 7-ма асистами.
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