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Наполі втратив Кальєхона – ЗМІ сватають форварда у Ла Лігу

19:05 - Читать на русском
Наполі втратив Кальєхона – ЗМІ сватають форварда у Ла Лігу
Хосе Марія Кальєхон / Фото ФК Наполі

Матч-відповідь 1/8 фіналу проти Барселони став останнім для Хосе Марії Кальєхона у футболці неаполітанців.

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

Після матчу проти Барселони (1:3) форвард Хосе Марія Кальєхон покинув Наполі у статусі вільного агента, повідомляє Sky Sport Italia.

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Керівництво клубу намагалось втримати 33-річного іспанця, але сторони не змогли домовитись. За інформацією ЗМІ, на Хосе претендує низка команд з Прімери, серед яких – Валенсія, Вільяреал, Бетіс, Севілья, Еспаньйол і Гранада.

Кальєхон захищав кольори Наполі з 2013-го. У минулому сезоні Серії А нападник провів 33 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 7-ма асистами.

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Теги
Барселона - Наполі Італія Трансфери Хосе Марія Хосе Марія Кальєхон Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії
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