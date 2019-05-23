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Наполі вступив у переговори щодо Маліновського, – GdS

10:57 1295 Читать на русском
Наполі вступив у переговори щодо Маліновського, – GdS
Руслан Маліновський / Генк

Представники Наполі на повну працюють над трансфером хавбека Генка Руслана Маліновського.

Італійське видання Gazzetta dello Sport повідомляє, що Наполі активно працює над трансфером зірки Генка Руслана Маліновського. Представники клубу ведуть переговори.

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Наразі ціна крутиться навколо суми у 10 млн євро. Саме стільки хотів би отримати бельгійський клуб за 26-річного українця.

Бельгійське видання voetballprimeur, у свою чергу, передає, що Генк не бажає відпускати свою головну зірку, особливо з огляду на те, що наступного сезону команда зіграє в Лізі чемпіонів.

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