Серія А, 35 тур

Кальярі – Верона – 1:2

Гол: Педро, 57 – Барак, 8, Капрарі, 45

Наполі – Сассуоло – 6:1

Голи: Кулібалі, 8, Осімхен, 15, Лосано, 19, Мертенс, 21, 54, Рахмані, 82 – Лопес, 87

Наполі цілком міг бути реальним претендентом на Скудетто, але лише одне очко в останніх трьох матчах поставили крапку на чемпіонських амбіціях команди Лучано Спаллетті. Проти Емполі трапилася справжня катастрофа – партенопейці вели 2:0, але наприкінці гри пропустили тричі. Відтак, тепер реальна ціль – потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Це може статися вже за підсумками звітного туру. Потрібно, щоб Рома втратила очки.

Після Емполі президент Наполі закрив команду на базі. Це несподівано дало результат. Сассуоло був знищений ще до середини першого тайму. Спочатку Інсіньє ідеально подав два кутових – ніхто не заважав забити Кулібалі та Осімхену. Згодом відзначилися Лосано з Мертенсом. Наставник "нероверді" не витримав приниження і був змушений навіть робити заміну. Завдяки цьому до перерви вдалося дотягнути без пропущених. Але вже на старті другого тайму Мертенс оформив дубль. Наприкінці матчу Рахмані вшосте пробив Краньйо (атака другим темпом після кутового). І лише після цього Максім Лопес забив гол престижу. Класна результативна атака не врятувала Сассуоло від розгрому навіть правилами тенісу – 6:1.

Верона зберігає примарні шанси на потрапляння у єврокубки, а Кальярі відчайдушно бореться за виживання. Сьогодні вже на старті сардинці собі це завдання ускладнили. Сімеоне та Барак легко перехитрили оборону, і чех відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму Капрарі сам собі створив гол, подвоївши перевагу Верони. Чотири заміни від Вальтера Маццарі після відновлення гри дали результат. Кальярі заробив штрафний, з якого майстерно забив Жоао Педро. Наступні 40 хвилин острів'яни з усіх сил намагалися відігратися, але Верона вистояла і втримала перемогу.