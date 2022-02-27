До перерви гострішим був Лаціо. Перший шанс виник в Осімхена, але потім моменти створювали господарі. Луїс Альберто не забив сам, але вирізав класний пас на Іммобіле. Чіро також не забив. Ні в цьому епізоді, ні в наступному. Дві нагоди мав Мілінковіч-Савіч, однак і йому забракло точності.

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У другому таймі Наполі заграв активніше і перетворив одну зі своїх атак в гол. Інсіньє перед штрафним майданчиком знайшов момент для удару і поклав м'яч точно в кут. Згодом капітан гостей забив ще раз, але судді скасували гол через офсайд.

Лаціо намагався відігратися, хоча Наполі все контролював. Лише під завісу зустрічі у римлян виник шанс зрівняти рахунок після стандарту. Педро зіграв на підбиранні – іспанець в дотик, не опускаючи м'яч на землю, забив.

Йшло до нічиєї, але в компенсований час Фабіан Руїс повторив трюк Інсіньє і низом здалеку пробив точнісінько в кут. Наполі вирвав перемогу, набрав 57 очок і вийшов на перше місце Серії А (обігнавши Мілан за додатковими показниками).

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